Британский премьер Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс помолвлены и ждут ребенка

Об этом говорится в официальном заявлении представителя пары. 31-летняя Саймондс станет матерью впервые, а у 54-летнего Джонсона уже четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок.
2020-02-29T21:02:00+03:00
2020-02-29T21:02:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 29 февраля 2020
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