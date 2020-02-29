Британский премьер Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс помолвлены и ждут ребенка

Об этом говорится в официальном заявлении представителя пары. 31-летняя Саймондс станет матерью впервые, а у 54-летнего Джонсона уже четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок.