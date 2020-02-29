Неоднозначный законопроект о пенсионной реформе во Франции может быть принят без голосования в парламенте

Об этом глава правительства Эдуар Филипп сообщил депутатам Национального собрания. Он напомнил, что утверждение актов «под ответственность правительства» не противоречит законам страны. Обсуждение законопроекта длится уже 13 дней. Филип обвинил оппозицию в намеренной обструкции документа. По его словам, из внесенных оппозицией 40 тыс. поправок более 29 тыс. еще даже не обсуждались.
2020-02-29T21:01:00+03:00
2020-02-29T21:02:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 29 февраля 2020
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