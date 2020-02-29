Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1049 человек, 29 человек скончались

Такие занные привел глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Сегодня же стало известно, что из-за коронавируса на «карантин» поместили актера Тома Круза. Голливудский актер снимался в Венеции в седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Как пишет карантин продлится минимум до 2 марта. Никто из членов съемочной группы не инфицирован.
2020-02-29T21:01:00+03:00
2020-02-29T21:01:49+03:00
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21:01, 29 февраля 2020
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