Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1049 человек, 29 человек скончались

Такие занные привел глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Сегодня же стало известно, что из-за коронавируса на «карантин» поместили актера Тома Круза. Голливудский актер снимался в Венеции в седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Как пишет карантин продлится минимум до 2 марта. Никто из членов съемочной группы не инфицирован.