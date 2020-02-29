Первый зампред думского комитета по образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой. Особенно, в интимных местах. Как передает радио «Говорит Москва», Онищенко подчеркнул, что этот процесс не физиологичный, а месте прокола нарушается гигиена. Ранее Онищенко сравнил татуированных матерей с «прикроватными ковриками с арабесками» и предложил запретить татуировки.