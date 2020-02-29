Премию «Сезар» за лучшую режиссерскую работу получил Роман Полански за фильм «Офицер и шпион»

Всего картина была номинирована на 12 премий. Награждение прошло на фоне скандала из-за кандидатуры режиссера – 40 лет назад Полански обвинялся в изнасиловании в США. Ранее в связи с общественным резонансом руководство премии ушло в отставку.

Оценивая творчество человека, нельзя забывать о его поступках, — считает один из лауреатов нынешней премии актер Сванн Арло:

«Мы, художники, не делаем правосудия. Это сложный вопрос, это моральная проблема. Если вам нужно мое личное мнение по этому вопросу, мне кажется немного нечестным отделать человека от художника».

Роман Полански и участники его съемочной группы не пришли на кручение премии. Режиссер накануне объснил это решение тем, что не хочет, чтобы его «линчевали».