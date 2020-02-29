IBU будет готовить ответ на открытое письмо СБР в связи с обысками в расположении нашей сборной на ЧМ в Антхольце

IBU на следующей неделе будет готовить ответ на открытое письмо СБР в связи с обысками в расположении нашей сборной на ЧМ в Антхольце. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев. Из-за обысков лидер сборной Александр Логинов отказался от одной из гонок. СБР в открытом письме обвинил IBU в предвзятом отношении к российским биатлонистам. СБР не исключает что IBU будет вчинен иск.