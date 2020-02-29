IBU будет готовить ответ на открытое письмо СБР в связи с обысками в расположении нашей сборной на ЧМ в Антхольце

IBU на следующей неделе будет готовить ответ на открытое письмо СБР в связи с обысками в расположении нашей сборной на ЧМ в Антхольце. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев. Из-за обысков лидер сборной Александр Логинов отказался от одной из гонок. СБР в открытом письме обвинил IBU в предвзятом отношении к российским биатлонистам. СБР не исключает что IBU будет вчинен иск.
2020-02-29T20:31:00+03:00
2020-02-29T20:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 29 февраля 2020
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