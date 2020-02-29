На станции метро «Маяковская» произошла массовая драка с участием футбольных фанатов клубов «Динамо» и «Спартак»

По сведениям «Интерфакса», болельщики планировали выйти из метро и пройти шествием до стадиона «ВТБ-Арена», где играли их команды, однако на платформе произошла потасовка. Несколько человек задержаны, несколько получили травмы. Еще одна драка между болельщиками «Динамо» и «Спартака» произошла около стадиона, в ней участвовали более 50 человек. Информация о пострадавших и личности участников уточняются. Матч «Динамо» и «Спартака» завершился со счетом 0:2.