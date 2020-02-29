Запуск межафганских переговоров может быть перенесен с 10 марта на более позднюю дату

Это произойдет, если стороны не успеют освободить заключенных в соответствии с подписанным сегодня в Дохе мирным соглашением между США и талибами. Об этом ТАСС заявил официальный представитель катарского политического офиса Талибан (организация запрещена в России) Мохаммад Сохаил Шахин. Он пояснил, что к 10 марта в качестве меры доверия Кабул должен освободить 5 тыс. заключенных талибов, а Талибан — 1 тыс. пленных представителей правительственных сил.