Запуск межафганских переговоров может быть перенесен с 10 марта на более позднюю дату

Это произойдет, если стороны не успеют освободить заключенных в соответствии с подписанным сегодня в Дохе мирным соглашением между США и талибами. Об этом ТАСС заявил официальный представитель катарского политического офиса Талибан (организация запрещена в России) Мохаммад Сохаил Шахин. Он пояснил, что к 10 марта в качестве меры доверия Кабул должен освободить 5 тыс. заключенных талибов, а Талибан — 1 тыс. пленных представителей правительственных сил.
2020-02-29T20:30:00+03:00
2020-02-29T20:30:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 29 февраля 2020
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