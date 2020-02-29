Подростка, которому оторвало кисть в ДТП в Ульяновской области, вместе с семьей направят на реабилитацию в Москву

Подростка, которому оторвало кисть руки в результате ДТП с автобусом в Ульяновской области, вместе с семьей направят на реабилитацию в Москву. Об этом в своем Инстаграме сообщил губернатор региона Сергей Морозов. По его словам, ульяновские врачи сегодня пришили оторванную кисть, операция длилась три часа. На связи с местными медиками находился доктор Рошаль.

Морозов подчеркнул, что с самого утра держит на контроле расследование обстоятельств случившегося. Ранее сообщалось, что водитель автобуса футбольного клуба «Нефтяник», перевозивший спортсменов юношеской сборной, опрокинулся в кювет. Пострадали десять человек — девять детей и один взрослый.