Место проведения межафганских переговоров пока не определено

Талибы хотели бы, чтобы переговоры прошли в Москве. Об этом «Эху Москвы» сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Соглашение о мире, заключенное между США и движением «Талибан»*, открывает перспективу для налаживания внутренней ситуации в Афганистане. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Сам факт заключения этого соглашения является действительно важным для нынешнего и будущего Афганистана. Поскольку подписание американо-талибского подписания соглашения – дорога для начала содержательного межафганского переговорного процесса в интересах достижения национального определения. Это самое главное», — сказал он.

З.Кабулов при этом отметил, что сроки снятия внутреннего напряжения назвать пока нельзя.

«Мы понимаем, что эта дорога будет длинной, непростой, ухабистой. Самое главное, чтобы все игроки действовали в унисон. Будем над этим работать», — заключил он.

США и афганское движение «Талибан»* подписали в Дохе мирное соглашение. Подписи под документом поставили заместитель лидера движения мулла Абдулла Гани Барадар и госсекретарь США Майк Помпео. Соглашение подразумевает снятие санкций с «Талибана»* с августа 2020 и вывод войск США и их союзников по НАТО с территории Афганистана в течение 14 месяцев. *Организация запрещена в России.

По его словам, сразу несколько стран предложили свои столицы как место проведения встреч, которые, предположительно, начнутся 10 марта. В частности, свои площадки уже предложили Германия, Норвегия, Узбекистан, Индонезия. Положение о межафганских переговорах содержится в мирном соглашении, которое сегодня подписали в Дохе США и Талибан (организация запрещена в России).