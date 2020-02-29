Голливудский актер Том Круз и его коллеги по съемкам находятся на карантине в Венеции

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на актера Саймона Пегга, их изолировали в отеле Gritti Palace. Актеры снимались в Венеции в седьмой части фильма «Миссия невыполнима», но из-за вспышки коронавируса в Италии съемки фильма пришлось приостановить. Карантин продлится минимум до 2 марта. Никто из членов съемочной команды не инфицирован.
2020-02-29T19:32:00+03:00
2020-02-29T19:36:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2597106-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 29 февраля 2020
Загрузка комментариев...