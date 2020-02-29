За последние сутки во Франции выявили более 15 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 73. На заседании совета безопасности и кабмина решено ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе отменить парижский полумарафон и салон недвижимости в Каннах. Тем временем в Британии сообщают о трех новых случаях заболевания, всего заразились уже 23 человека. Двое пациентов недавно вернулись из Италии, а один — из Азии. По последним данным, по всему миру заражены уже более 84 тыс. человек.

В Иране от вызванной коронавирусом пневмонии умерли уже 43 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей иранского министерства здравоохранения. Среди заразившихся коронавирусом заместитель министра здравоохранения и пятеро депутатов парламента, один из которых, по данным местных СМИ, умер.

На Ближнем Востоке, как и во всем мире, растет число пораженных коронавирусом стран, — первый случай диагностировали в Катаре. Как сообщили в местном Минздраве, заболевший помещен в карантин, ему оказывают медицинскую помощь. Кроме того, случаи заражения зафиксированы в соседних Бахрейне, Ираке, Кувейте, Омане и Алжире.