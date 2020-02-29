Столичный Спартак обыграл земляков динамовцев в российском футбольном Чемпионате

В центральном матче тура играют Зенит и Локомотив.

Динамовцы принимали принципиальных соперников на ВТБ Арене. Вот только родные стены бело-голубым на сей раз не помогли. Первый мяч забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев на исходе получаса игры. В середине второй половины встречи преимущество гостей увеличил Роман Зобнин. 2-0 в пользу Спартака.

Эта победа позволила крансо-белым обойти «Динамо» в турнирной таблице чемпионата.

Еще в одном матче дня ЦСКА дома сыграл вничью с Уралом 1-1. причем, отыгрались армейцы лишь в добавленное время.

В эти минуты в Санкт Петербурге лидер первенства Зенит принимает столичный Локомотив.

Еще три матча 20-го тура пройдут в воскресенье.