Соглашение: Вашингтон не будет вмешиваться во внутренние дела нового исламского правительства Афганистана

Об этом говорится в соглашении между США и движением «Талибан» (организация запрещена в России), которое была подписано сегодня в столице Катара Дохе. Новое афганское правительство будет сформировано по итогам межафганских переговоров, о которых также говорится в соглашении. Они должны начаться ориентировочно 10 марта, место проведения еще не определено.

Афганское радикальное движение «Талибан», запрещенное в России, будет неукоснительно соблюдать подписанное соглашение с США. Об этом сказал замглавы «Талибана» Абдул Гани Барадар.

Как политическая сила, «Талибан» надеется на исполнение документа соседними странами, добавил Барадар.