Роман Полански получил французскую кинопремию «Сезар» как лучший режиссёр

Отмечена его работа под названием «Офцер и шпион». После объявления имени победителя несколько актрис покинули зал в знак протеста.

Церемония награждения прошла вчера вечером. Ни Полански, ни других участников съёмочной группы на вручении не было. Режиссёр сказал, что пропустит церемонию, потому что не хочет, чтобы его «личневали».

В адрес Полански ни раз звучали обвинения в изнасиловании. В 70-х годах он был обвинён в изнасиловании 13-летней фотомодели в Лос-Анджелесе, признал вину, но покинул США и уехал в Европу, чтобы избежать наказания.