В Ульяновской области попал в аварию автобус, который вёз детей на соревнования

Пострадали десять человек, трое в больнице, сообщает агентство ТАСС. ДТП произошло утром. Воспитанники мини-футбольного клуба «Нефтяник» ехали в Ульяновск из Новоспасского. В салоне находились 33 человека.
2020-02-29T11:30:00+03:00
2020-02-29T11:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 29 февраля 2020
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