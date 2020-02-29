В городах Сибири прошли акции памяти Бориса Немцова, приуроченные к пятой годовщине убийства политика

В Новосибирске, по подсчётам корреспондента агентства Интерфакс, в шествии и митинге приняли участие около сотни человек, на акции было объявлено о создании инициативной группы по переименованию площади Свердлова в площадь Немцова.

Митинг прошёл в Барнауле. Число участников пока не подсчитали. Известно лишь, что было согласовано мероприятие на 200 человек, участвовали представители партии «Яблоко», сторонники политика Алексея Навального и активисты молодёжного движения «Весна».

На акцию в Иркутске, по данным мэрии, пришли 40 человек. Они выступали против политических репрессий, требовали найти и наказать заказчиков убийства Немцова.

В 12 часов согласованная акция должна начаться в Санкт-Петербурге, в 2 часа дня разрешённое властями шествие должно начаться в Москве.