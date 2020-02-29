В Калининграде арестован бывший полицейский из-за смерти местного жителя, который обварился кипятком в отделении

Силовики, по словам свидетелей, отпускали шутки в адрес задержанного вместо того, чтобы ему помочь. П

В СИЗО экс-полицейский Николай Плебух проведёт два месяца. Отправить его под стражу попросил следователь. Защита добивалась домашнего ареста. Именно Плебух дежурил октябрьской ночью прошлого года во втором отделе полиции Калининграда, куда доставили задержанного за распитие спиртного 36-летнего местного жителя, футболиста Ивана Вшивкова. Он по официальной версии повредил видеокамеру, сломал батарею и обварился в отделении, но родные погибшего этому не верят. На заседании, где решался вопрос о мере пресечения, свидетели рассказали, что полицейский шутил по поводу трагедии с коллегами. «Вшивков взял в заложники трубу», — говорили в отделе, когда задержанный вырвал трубу отопления. На крики ошпаренного — он был в наручниках — Плебух реагировал словами: «Пусть-пусть ещё в баньке попарится». Об этом в суде рассказала мама погибшего. Она сослалась на следователя, который раньше вёл дело, пишет портал Новый Калининград. А сотрудница отдела сообщила, что полицейские долго не выпускали Вшивкова из камеры после прорыва трубы отопления. Он позже умер от серьёзных ожогов в больнице.

СК расследует дело о халатности, двух полицейских уволили.

Комментарий пресс-службы УМВД России по Калининградской области:

«В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД задержан бывший начальник смены дежурной части отдела полиции. Установлено, что в октябре прошлого года он не обеспечил надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением административно-задержанного гражданина, в результате чего тот повредил радиатор отопления и получил не совместимые с жизнью термические ожоги. Ранее по результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД России по Московскому району города Калининграда были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сотрудники собственной безопасности УМВД осуществляют оперативное сопровождение расследованию».