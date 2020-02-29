Московским школам предписали регулярно измерять ученикам температуру и отменить мероприятия в бассейнах

Московским школам предписали регулярно измерять ученикам температуру, проводить занятия класса в одном помещении и отменить мероприятия в бассейнах. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования. Там сказали, что это связано с сезонным повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заражённых коронавирусом, по официальным данным, в России нет.
2020-02-29T11:00:00+03:00
2020-02-29T11:04:52+03:00
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11:00, 29 февраля 2020
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