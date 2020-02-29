Еще нескольких россиян за рубежом госпитализировали с подозрением на коронавирус

На карантин, в частности, помещены двое граждан России в Киргизии. Они, как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на власти страны, приехали туда из Южной Кореи. В киргизском Минздраве уверяют, что у всех состояние удовлетворительное, а симптомы коронавируса отсутствуют.

В свою очередь, еще один россиянин остается в одной из больниц Азербайджана. Выявленный у него коронавирус стал первым зафиксированным случаем в республике. По данным правительства, у него осложнений нет, а состояние также стабильное.

Тем временем в Роспотребнадзоре призвали максимально сократить поездки за рубеж или вовсе отказаться от них. По словам главы ведомства Анны Поповой, это нужно сделать для того, чтобы чувствовать себя максимально защищенными.

По утверждениям российских властей, в стране на данный момент в стране нет новых случаев заражения новым коронавирусом. Двое граждан Китая, у которых он был выявлен, уже выписаны больниц. Еще нескольких сотен человек, настаивают в Роспотребнадзоре, выявлены респираторные инфекции и грипп.