Власти Петербурга разослали по школам указание проинструктировать учащихся не участвовать в акциях в эту субботу

Власти Петербурга разослали по школам указание проинструктировать учащихся не участвовать в несогласованных акциях в эту субботу. Именно в этот день в городе пройдет марш памяти Бориса Немцова.

Просьбу Смольного провести профилактическую работу среди школьников опубликовало местное отделение партии «Яблоко». Это случилось накануне вечером. На документе стоит пометка «Срочно». Учителя должны предупредить детей об ответственности за участия в возможных несогласованных акция в эту субботу. Чиновники ссылаются на письмо из полиции. По совпадению сегодня в полдень начнется марш памяти политика Бориса Немцова. После него состоится митинг. Акцию удалось согласовать не сразу. Например, одной из причин отказа Смольного была аббревиатура «РФ» в заявке. Чиновники ответили, что в Конституции нашей страны такого сокращения нет, и поэтому они не знают, что это такое.

Бориса Немцова застрелили пять лет назад в Москве возле Кремля. Заказчиков убийства до сих пор не нашли.