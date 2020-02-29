Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян отказаться от поездок за рубеж из-за распространения коронавируса

Число заразившихся в мире превысило 85 тысяч. Количество погибших приближается к трём тысячам. В нашей стране, как утверждают, в Роспотребнадзоре, заболевших нет. С начала вспышки было два случая, у прибывших из Китая, оба пациента, согласно официальным данным, выздоровели и были выписаны в середине февраля.