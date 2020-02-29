Вылет рейса «Аэрофлота» из Томска в Москву задержали на 12 часов

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на региональную прокуратуру. В ведомстве сказали, что экипаж выработал норму полётов за сутки и его отправили отдыхать. Между тем на рейс зарегистрировались 110 человек.
2020-02-29T10:00:00+03:00
2020-02-29T10:06:41+03:00
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10:00, 29 февраля 2020
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