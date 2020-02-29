Число погибших в московской бане из-за сухого льда выросло до трех человек

Инцидент произошел накануне вечером, когда компания праздновала день рождения известной блогерши.

Минувшей ночью в реанимации умер 32-летний мужчина, которому врачи пытались оказать помощь после отравления углекислым газом. Он стал третьей жертвой трагического инцидента в бане – накануне вечером стало известно о гибели 25-летних мужчины и женщины. О новом погибшем «Интерфаксу» сообщил информированный источник. По данным ТАСС, умер Валентин Диденко, муж блогера-провизора Катерины Диденко, чей день рождения отмечала компания. Вечеринка проходила в банном комплексе на юге Москвы. Гости высыпали в бассейн, по разным данным, от 25 до 30 килограммов сухого льда. Смерть двух человек наступила от химических ожогов. Сейчас в больницах остаются еще три человека. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Катерина Диденко ведет блог в Instagram под названием «Аптечный ревизорро», на который подписаны больше миллиона пользователей.