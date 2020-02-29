В Западной Африке российские моряки получили большие тюремные сроки по обвинению в контрабанде кокаина

Приговор вынесли в Кабо-Верде. Наибольший срок – 12 лет тюрьмы, как сообщает агентство Рейтер, получил капитан сухогруза Сергей Котловский. Он частично признал вину в провозе почти десяти тонн кокаина. По словам Котловского, его заставил взять груз на борт владелец судна, гражданин Мексики. О том, что на сухогрузе наркотики команда не знала, утверждал капитан в суде. Однако судья Анхела Родригес не согласилась с этими доводами. Она постановила: все российские моряки были в курсе того, что на борту кокаин и рассчитывали на вознаграждение после его реализации. По 10 лет тюрьмы каждый получили моряки — жители Мурманска, Петербурга и Нижнего Новгорода. В общей сложности, десять человек. При этом со всех сняли обвинения в участии в преступном сообществе. Сухогруз, который шёл под флагом Панамы из Южной Америки в Марокко, задержали в порту Праи — столицы Кабо-Верде – чуть больше года назад. В трюме таможенники обнаружили крупную партию наркотиков. В порт судно зашло в связи со смертью на борту члена экипажа. Позже в ожидании судебного процесса умер ещё один россиянин, который долго болел, напоминает Интерфакс.



Защита моряков намерена оспорить приговор. Прокурор для них просил от 13 до 18 лет тюрьмы.