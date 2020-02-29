Власти Петербурга попросили школы провести профилактические работы о недопустимости участия в акциях памяти Немцова

Власти Петербурга попросили школы провести профилактические работы с учениками о недопустимости участия в несогласованных акциях памяти Немцова.

Согласно документу, который опубликовал телеграм-канал «Правозащитное Яблоко в Питере», просьба исходит от замначальника управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко. «Новая газета» пишет, что письмо в школы было направлено с пометкой «СРОЧНО!» городским комитетом по образованию. При этом напрямую марш памяти Немцова, запланированный в Северной столице сегодня, не указывается. Говорится лишь о возможных несогласованных акциях, от участия в которых, считают власти, школы должны уберечь учеников.

В Петербурге шествие памяти российского оппозиционера и государственного деятеля Бориса Немцова согласовали только с третьего раза. Сначала власти объясняли отказ ремонтными работами на предложенных маршрутах, затем – неясностью целей акции. В частности, одним из оснований в документе было указано, что организаторы не пояснили, что подразумевается под аббревиатурой РФ.



Акции памяти Бориса Немцова запланированы во многих городах, в том числе, в Москве.