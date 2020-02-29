Суд в Кабо-Верде приговорил российских моряков к срокам от 10 до 12 лет тюрьмы по делу о наркотиках

Суд в западноафриканском государстве Кабо-Верде приговорил российских моряков к срокам от 10 до 12 лет тюрьмы по делу о наркотиках. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на дипломатов. Моряков признали виновными в контрабанде.