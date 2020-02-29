Роспотребнадзор призвал по возможности отказаться от поездок за границу или сократить сроки пребывания за рубежом

Роспотребнадзор призвал по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом. Рекомендации связаны с распространением коронавируса. Число заболевших в мире превысило 85 тысяч.
2020-02-29T09:30:00+03:00
2020-02-29T09:35:35+03:00
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09:30, 29 февраля 2020
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