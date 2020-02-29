В Москве три человека погибли, ещё несколько пострадали после того, как прыгнули в бассейн с сухим льдом

Это произошло на вечеринке в банном комплексе, сообщает со ссылкой на источник агентство Интерфакс. По предварительным данным, сухой лёд в бассейн добавили сами участники праздника.
2020-02-29T09:30:00+03:00
2020-02-29T09:31:42+03:00
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09:30, 29 февраля 2020
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