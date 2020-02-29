500 богатейших людей планеты потеряли за неделю 444 миллиарда долларов из-за снижения биржевых индексов по всему миру

Об этом сообщает агентство Bloomberg на основе своих вычислений. Убытки значительно превысили все доходы с начала года. Самые большие потери понес основатель Amazon Джефф Безоса – почти 12 миллиардов. 10 — потерял глава Microsoft Билл Гейтс, 9 — глава LVMH Бернар Арно. Примерно такой же суммы лишился Илон Маск в результате падения акций Tesla. Bloomberg отмечает, что 80% богатейших людей планеты оказались в минусе.

Ранее российский Forbes сообщил, что состояние пяти богатейших россиян из-за обвала на биржах, вызванного распространением коронавируса в мире, сократилось за день на 6 миллиардов долларов.