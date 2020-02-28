ВФЛА намерена на следующей неделе встретиться с рабочей группой World Athletics по вопросу восстановления членства

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики Евгения Юрченко. Также он озвучил планы по обращению в Министерство спорта с просьбой о возвращении организации государственной аккредитации.

Юрченко – бывший вице-губернатор Воронежской области и член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации – оказался единственными кандидатом на сегодняшних президентских выборах главы ВФЛА.

Предыдущий руководитель Дмитрий Шляхтин был отстранен в конце прошлого года на фоне вмешательства в расследование допингового дела легкоатлета Данилы Лысенко.