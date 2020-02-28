Группа ГАЗ намерена отсудить у Мосгортранса больше миллиарда рублей

Об этом со ссылкой на данные в картотеке арбитражных дел пишет РБК. Иск был подан еще вчера, причины жалобы в материалах суда не раскрываются. Представитель Группы ГАЗ рассказал газете, что спор касается госконтракта на поставку 100 электробусов. Из-за американских санкций производитель не вовремя получил импортные комплектующие и сроки поставок некоторых автобусов были изменены. В связи с этим, была назначена выплата компенсации в размере почти 1 миллиарда рублей.
2020-02-28T22:59:00+03:00
2020-02-28T23:02:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:59, 28 февраля 2020
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