Группа ГАЗ намерена отсудить у Мосгортранса больше миллиарда рублей

Об этом со ссылкой на данные в картотеке арбитражных дел пишет РБК. Иск был подан еще вчера, причины жалобы в материалах суда не раскрываются. Представитель Группы ГАЗ рассказал газете, что спор касается госконтракта на поставку 100 электробусов. Из-за американских санкций производитель не вовремя получил импортные комплектующие и сроки поставок некоторых автобусов были изменены. В связи с этим, была назначена выплата компенсации в размере почти 1 миллиарда рублей.