Петербургские школы обязали провести профилактическую работу, чтобы ученики не ходили на акции памяти Бориса Немцова

Об этом пишет сайт «Медиазона» со ссылкой на телеграм-канал «Правозащитное Яблоко в Питере». Как следует из опубликованного документа, просьба городского комитета по образованию связана с письмом руководства региональнго МВД. При этом в тексте говорится о том, что учеников нужно удержать от участия в несанкционированных акциях. Ранее, после долгих переговоров, власти Петербурга все же согласовали шествие памяти убитого политика.

Как рассказал в эфире «Эха Москвы» член оргкомитета марша Илья Мищенко, безопасность проведения массового мероприятия будет обеспечена на должном уровне.

Марш начнется завтра в 13 часов на Страстном бульваре, мероприятие рассчитано на 30 тысяч человек. Марш согласован с местными властями.