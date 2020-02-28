Американский Смитсоновский институт разместил в открытом доступе более 2,5 миллионов изображений

Опубликованная коллекция содержит множество экспонатов и 3D-моделей, собранных из всех дочерних структур, в которые входят 2 десятка музеев, исследовательские центры, библиотеки, архивы и даже национальный зоопарк. Об этом пишет сайт vc.ru со ссылкой на журнал исследовательского комплекса. Таким образом, институт, прозванный в США чердаком нации за огромное количество экспонатов, хочет переосмыслить свои отношения с аудиторией по всему миру, увеличив охват и предоставив возможность участвовать в создании нового наследия.