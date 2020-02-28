В Кабо-Верде российские моряки приговорены к 10 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, капитана приговорили к 12 годам лишения свободы. Адвокаты, вероятнее всего, обжалуют приговор. Судно ESER под флагом Панамы в январе прошлого года зашло в порт в связи со смертью одного из членов экипажа. На следующий день на его борту нашли партию кокаина весом 9,5 тонн. Весь экипаж – 12 человек – задержали и поместили под стражу в столичную тюрьму.