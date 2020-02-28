МИД отверг принадлежность к российской миссии ВТО одного из подозреваемых в отравлении болгарского бизнесмена

Ранее издания The Insider и Bellingcat сообщили, что предполагаемый сотрудник ГРУ Егор Гордиенко был обладателем дипломатического паспорта.

В российском МИДе заявили, что не направляли Егора Гордиенко в постпредство России при ВТО. Об этом говорится в ответе внешнеполитического ведомства на запрос РБК. Там также подчеркивается, что МИД может назначать лишь пять своих сотрудников в миссию при ВТО, а 27 человек направляют из зарубежного аппарата Минэкономразвития.

Ранее на этой неделе The Insider и Bellingcat сообщили, что один из подозреваемых в отравлении в 2015 году болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, гражданин России Егор Гордиенко, служил в ГРУ под прикрытием в представительстве при ВТО. Вместе с другими предполагаемыми сотрудниками ведомства он якобы нанес вещество «Новичок» на ручку двери в доме Гебрева. Бизнесмен впал в кому, но позднее пришел в себя. По его версии, покушение было связано с поставками оружия на Украину, а также вероятным интересом России к его бизнесу.

Правоохранительные органы Болгарии обвинили в покушении на Гебрева трех россиян, но сегодня прокуратура страны заявила, что не будет добиваться от Москвы их экстрадиции. При этом фигурантов дела планируют объявить в розыск по линии Интерпола, передает ТАСС.