Всемирная организация здравоохранения решила повысить оценку риска эпидемии коронавируса до «очень высокого»

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус: «Наши эпидемиологи постоянно следят за развитием событий, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия китайского коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне».

По последним данным, коронавирусом по всему миру заражены 84 тысячи человек. Наибольшее число инфицированных – в Китае, следом идут Южная Корея, Италия и Иран. При этом, как передает Би-би-си, власти исламской республики могут занижать статистику — официально говорят о 34 погибших, тогда как телерадиокомпания утверждает, что их как минимум в шесть раз больше.

Из-за вспышки коронавируса Ростуризм порекомендовал приостановить продажу путевок в эти страны. В ответ Ассоциация туроператоров написала открытое письмо в адрес правительства, в котором выразило опасение возникновения коллапса на туристическом рынке.