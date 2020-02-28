Пожар неподалеку от Лионского вокзала в Париже возник из-за беспорядков

Телеканал BFM сообщает, что поджог могли устроить люди, которых не устроил концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, проходивший неподалеку. Отмечается, что в непосредственной близости от концертного зала было несколько очагов возгорания. Демонстранты – преимущественно члены конголезской диаспоры во Франции, которые выступают против действующих властей африканской республики и обвиняют музыканта в связях с президентом. Хотя пожар потушен, здание Лионского вокзала и одноименная станция метро по-прежнему закрыты.
2020-02-28T21:30:00+03:00
2020-02-28T21:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 28 февраля 2020
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