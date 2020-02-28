В Париже из-за пожара эвакуируют Лионский вокзал

Как говорится в сообщении столичного управления транспорта, приостановлена работа одноименной станции метро, на которой не останавливаются поезда подземки и пригородные электрички. По некоторым данным, сообщает Интерфакс, пламенем охвачены транспортные средства, припаркованные около вокзала. Информации о пострадавших нет.
2020-02-28T21:01:00+03:00
2020-02-28T21:03:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 28 февраля 2020
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