В Париже из-за пожара эвакуируют Лионский вокзал

Как говорится в сообщении столичного управления транспорта, приостановлена работа одноименной станции метро, на которой не останавливаются поезда подземки и пригородные электрички. По некоторым данным, сообщает Интерфакс, пламенем охвачены транспортные средства, припаркованные около вокзала. Информации о пострадавших нет.