При крушении вертолета в Астраханской области погиб один человек

По данным экстренных служб, на которые ссылается ТАСС, речь идет о частном воздушном судне Robinson. На его борту находился только пилот. Местонахождение вертолета не установлено, поисками занимается спасательный отряд и пожарное подразделение.
2020-02-28T21:01:00+03:00
2020-02-28T21:03:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 28 февраля 2020
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