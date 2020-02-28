Подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена, по словам МИДа РФ, никогда не работал в постпредстве при ВТО

Подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена, по словам российского МИДа, никогда не работал в постпредстве страны при ВТО. Как рассказали РБК во внешнеполитическом ведомстве, большая часть работников назначается из зарубежного аппарата Минэкономразвития.

Ранее Инсайдер и Bellingcat писали, что у предполагаемого сотрудника ГРУ Георгия Горшкова, обвиняемого в покушении на жизнь предпринимателя Емельяна Гебрева, есть дипломатический паспорт. Представитель ВТО Кейт Рокуэлл подтвердила, что человек с таким именем был аккредитован российской делегацией и должен был проработать до конца этого года, но покинул Женеву еще в позапрошлом. Согласно данным о его телефонных звонках, он направился в штаб-квартиру ГРУ в Москве. Всего прокуратура Болгарии предъявила обвинения трем россиянам.