Экспорт российского золота в Великобританию вырос в 12 раз

В прошлом году из нашей страны было вывезено более 120 тонн драгоценного металла на общую сумму почти 6 миллиардов долларов. Абсолютное большинство поставок пришлись на Соединенное Королевство. Данные Федеральной таможенной службы приводит РБК. В два раза вырос экспорт Платины, в два с половиной – серебра. Отмечается, что Великобритания – один из крупнейших центров торговли золотыми слитками. Затем металл отправляют конечным потребителям. Среди крупнейших импортеров – Китай и Индия.