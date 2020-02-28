Экспорт российского золота в Великобританию вырос в 12 раз

В прошлом году из нашей страны было вывезено более 120 тонн драгоценного металла на общую сумму почти 6 миллиардов долларов. Абсолютное большинство поставок пришлись на Соединенное Королевство. Данные Федеральной таможенной службы приводит РБК. В два раза вырос экспорт Платины, в два с половиной – серебра. Отмечается, что Великобритания – один из крупнейших центров торговли золотыми слитками. Затем металл отправляют конечным потребителям. Среди крупнейших импортеров – Китай и Индия.
2020-02-28T20:31:00+03:00
2020-02-28T20:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 28 февраля 2020
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