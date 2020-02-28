В Минфине не высказали опасения из-за падения курса рубля и нефти

Глава ведомства Антон Силуанов сказал, что у Центробанка нет оснований делать паузу в покупке валюты. По его словам, даже при цене на нефть около 30 долларов за баррель, в течение нескольких лет страна сможет финансировать свои расходы. При этом Силуанов выразил уверенность в том, что низкие цены на сырье не продержатся долгое время. Его слова приводит ТАСС.

На фоне распространения коронавируса стоимость нефти Brent упала ниже 50 долларов впервые за более чем 3 года. Доллар и евро по отношению к рублю значительно выросли.