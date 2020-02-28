Ватикан разработал свод этических принципов для искусственного интеллекта

Инициативу уже поддержали корпорации Microsoft и IBM. Этические принципы для работы искусственного интеллекта были представлены сегодня на научном форуме в Риме, организованном Ватиканом. Как сообщает Reuters, на мероприятии прочитали обращение Папы Римского Франциска, который не смог посетить конференцию из-за болезни. В письме он обратил внимание на опасности, которые может таить недобросовестное использование искусственного интеллекта. Речь идет, например, о сборе персональных данных без согласия пользователей.

Создание свода принципов, регулирующих ИИ, поддержали технологические гиганты – папский форум посетили глава Microsoft Брэд Смит и вице-президент IBM Джон Келли. В документе говорится о том, что искусственный интеллект должен уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно, непредвзято и прозрачно, а также учитывать потребности всех людей. Отмечается, что создание кодекса стало ответом на рост интереса к новым технологиям, включая системы распознавания лиц.

Папа римский и ранее неоднократно высказывался о перспективах искусственного интеллекта, а также обсуждал эти проблемы с главами крупных IT-компаний.