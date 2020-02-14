Бывшая жена Александра Кержакова взыскала с него просрочку за алименты в 5 миллионов рублей

Сумму назначил Приморский районный суд Петербурга. Бывшему игроку «Зенита» придется два года ничего не есть, — подсчитало издание «Фонтанка», поскольку, помимо неустойки, Кержаков обязан платить алименты на ребенка от бывшей жены Марии Кержаковой, а также у него есть обязательства перед ребенком от Миланы Тюльпановой – дочери сенатора Вадима Тюльпанова. При этом, как пишет «Фонтанка», если в «Зените» зарплата Кержакова составляла 25 миллионов рублей в месяц, то на посту тренера юношеской сборной он получает в год 3 миллиона рублей до вычета налогов.
2020-02-14T22:04:00+03:00
2020-02-14T22:08:07+03:00
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22:04, 14 февраля 2020
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