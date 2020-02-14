В полиции считают законными действия сотрудника, который на акции в Москве ударил девушку в живот

Из ответа МВД следует, что Дарья Сосновская сама это спровоцировала, рассказала «Эху Москвы» ее адвокат Татьяна Молоканова. Дарья Сосновская была задержана 10 августа на протестной акции. Ранее Басманный суд Москвы не принял ее жалобу на бездействие следователей, которые отказались возбудить уголовное дело в отношении полицейского.