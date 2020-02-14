Серия одиночных пикетов прошла у здания ФСБ в центр Москвы

Люди протестуют против приговора по «пензенскому делу».

Вокруг здания ведомства на Лубянке выстроились две большие очереди. Первая, в которой стояли как минимум двести человек, тянулась к подъезду номер один. Поскольку чтобы полностью её пройти было необходимо примерно три часа, с другой стороны дома собравшиеся организовали вторую, она несколько меньше. Общее число участников акции установить трудно, поскольку туда постоянно приходили и уходили люди.

Они требовали изменить приговор пензенского суда, который на этой неделе назначил реальные сроки семерым молодым людям по обвинению в участии в террористической организации. Участники акции принесли десятки плакатов, на многих написано «нет пыткам. нет произволу. садистов в погонах к ответу!».

Участница пикета Алиса сказала, что следователи пытали фигурантов дела электричеством, и суд как минимум не должен был использовать их показания.

На Лубянке было заметно, что собравшиеся не ожидали такого большого количества людей. Об этом говорили многие из пикетчиков, а вдоль дороги часто ходили люди, которые с восторгом снимали огибающие здание очереди на камеру.

Полиция собравшимся не мешала. У обоих пикетов стояли по несколько сотрудников в погонах, которые периодически спрашивали у людей с плакатами документы.

По решению Волжского окружного военного суда четверо человек получили от шести до восемнадцати лет колонии.