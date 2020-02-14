Мировые авиакомпании могут потерять до 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса в Китае

И это только в первом квартале года, — считают в Международной организации гражданской авиации. По ее подсчетам, рейсы отменили около 70 перевозчиков. Как пишет британская Financial Times, две трети самолетов китайских компаний сейчас стоят на земле.
2020-02-14T21:31:00+03:00
2020-02-14T21:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 14 февраля 2020
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