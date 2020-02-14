Александр Лукашенко заявил, что директора всех сахарных заводов в Белоруссии признались в коррупции

По словам президента, они сами себя посадили в тюрьму, — передает местный телеканал СТВ. В конце января стало известно о пропаже в Белоруссии директоров всех четырех сахарных заводов. Лукашенко их обвинил в продаже сахара по бросовым ценам через торговый дом в Москве.
2020-02-14T21:31:00+03:00
2020-02-14T21:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 14 февраля 2020
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