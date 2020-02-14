Сын замглавы Генштаба заявил, что у него вымогают 150 миллионов рублей за жизнь отца

Арслан Арсланов подал заявление в СК, ФСБ и Генпрокуратуру. Он рассказал РИА Новости, что неизвестный написал ему в мессенджере и потребовал собрать деньги к вечеру завтрашнего дня. В противном случае, угрожал, что его отец не доживет до суда. На прошлой неделе Военный суд арестовал генерала-полковника Халила Арсланова. Его обвиняют в хищениях почти 7 миллиардов рублей.
2020-02-14T21:31:00+03:00
2020-02-14T21:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 14 февраля 2020
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